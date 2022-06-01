Перемовини зі США

За його словами, 31 травня він мав дуже змістовну розмову з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом очікується нова порція добрих новин завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів в підтримці української боротьби з російською навалою.

Перемовини з Канадою

Міністр оборони України також розповів, що говорив зі своєю колегою – міністеркою оборони Канади Анітою Ананд.

Я дуже високо оцінюю зусилля пані міністерки у всьому, що вона робить для України. З Канадою у нас особливі відносини, ми відчуваємо справжню підтримку,

– зазначив Резніков.

"Перед цим я спілкувався з міністеркою оборони Португалії професоркою Хеленою Карейрас. Ми дуже цінуємо підтримку Лісабону за конкретні і потрібні кроки, які підвищать наші спроможності чинити опір Кремлю", – додав Олексій Резніков.

Перемовини з Польщею

Олексій Резніков розповів, що сьогодні, 1 червня, очікуються добрі новини з Польщі. Делегація Міноборони завершує свою роботу, деталі якої оголосять незабаром.

Загалом ми підрахували – у травні було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів,

– повідомив Олексій Резніков.

Він додав, що ключовою подією у травні було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі Рамштайн. Вже через два тижні вони будуть обговорювати прогрес на третій зустрічі.

"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На Сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину", – підсумував міністр оборони України.

Останні новини щодо міжнародних співпраць

Президентка Словаччини Зузана Чапутова спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою домовляється з європейськими лідерами про членство України в ЄС.

Президент Джозеф Байден заявив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони. Німецькі ЗМІ пишуть, що Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Все це сталося після зміни Росією своєї військової стратегії у війні проти України.

Польща допомагає Україні на всіх фронтах. Так, невдовзі до нас відправлять самохідні гаубиці AHS Krab. Польська армія навчила 100 українських військових користуватися цією зброєю. Тому тепер у Збройних Сил України буде ще більше можливостей, щоб гнати росіян геть.

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