На сегодня согласовали 10 гуманитарных коридоров
8 апреля 2022 , 08:49Читати новину українською
Источник:телеграм Ирины Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на 8 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Добраться автобусами можно будет только до Запорожья из Бердянска и Токмака.
В большинстве направлениях эвакуация происходит собственным транспортом.
Эвакуироваться на значительной части направлений можно своим транспортом. Выехать автобусами можно будет в Запорожье из Мелитополя, если оккупанты вернут автобусы, которые захватили.
Это важно Ждать больше нельзя – собирайте вещи и эвакуируйтесь, – председатель Луганской ОВА
10 гуманитарных коридоров на 8 апреля
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут.
Место сборов: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут.
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут.
Место сборов: ул. Первомайская, 42
- с. Горское – Бахмут.
Место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
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