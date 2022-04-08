На сегодня согласовали 10 гуманитарных коридоров

8 апреля 2022 , 08:49
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Источник:

телеграм Ирины Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на 8 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Добраться автобусами можно будет только до Запорожья из Бердянска и Токмака.

В большинстве направлениях эвакуация происходит собственным транспортом.

Эвакуироваться на значительной части направлений можно своим транспортом. Выехать автобусами можно будет в Запорожье из Мелитополя, если оккупанты вернут автобусы, которые захватили.

Это важно  Ждать больше нельзя – собирайте вещи и эвакуируйтесь, – председатель Луганской ОВА

10 гуманитарных коридоров на 8 апреля

Донецкая область

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

  • Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
  • Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
Место сборов – ул. Шевченко, 5
  • Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
  • Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

  • Северодонецк – Бахмут.

Место сборов: проспект Химиков, 28.

  • Лисичанск – Бахмут.

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

  • Попасная – Бахмут.

Место сборов: ул. Первомайская, 42

  • с. Горское – Бахмут.

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

  • Рубежное – Бахмут.

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Автор: Михайло Гема