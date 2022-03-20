Сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров: Верещук озвучила направления
В Украине на 20 марта согласовали 7 гуманитарных коридоров. В частности, в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Донецкая область
- из Мариуполя в Запорожье
Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00
Кроме того, в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Для людей, которые доберутся до Мангуша, организовали дальше транспорт в Бердянск и Запорожье.
Киевская область
- из села Бобрик в Бровары
Место сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации отправят из Броваров.
- из села Тарасовка в Бровары
Место сборов – на улице Девятое января, 6. Автобусы тоже приедут из Броваров.
- из города Бородянка в город Белая Церковь
Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы отправят из Малина.
Харьковская область
Из Харькова отправят гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань. Туда хотят привезти продукты и лекарства.
Смотрите утренний брифинг Верещук: