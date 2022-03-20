Сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров: Верещук озвучила направления

В Украине на 20 марта согласовали 7 гуманитарных коридоров. В частности, в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

К теме Сработали 8 из 10 гумкоридоров: Верещук рассказала, как прошла эвакуация

Донецкая область

из Мариуполя в Запорожье

Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00

Кроме того, в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Для людей, которые доберутся до Мангуша, организовали дальше транспорт в Бердянск и Запорожье.

Киевская область

из села Бобрик в Бровары

Место сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации отправят из Броваров.

из села Тарасовка в Бровары

Место сборов – на улице Девятое января, 6. Автобусы тоже приедут из Броваров.

из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы отправят из Малина.

Харьковская область

Из Харькова отправят гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань. Туда хотят привезти продукты и лекарства.

Смотрите утренний брифинг Верещук: