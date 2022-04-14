Между Украиной и Россией состоялся четвертый обмен военнопленными

Ирина Верещук сообщила, что 14 апреля состоялся четвёртый обмен военнопленными. В общей сложности домой возвращаются 30 украинцев.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук рассказала, что обмен состоялся по приказу президента Владимира Зеленского. Это четвертый обмен.

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Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан,

– сообщила Верещук.

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По данным Reuters, на 12 апреля россияне взяли в плен 1700 украинцев. В списке – военные, журналисты, священники.