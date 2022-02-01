Сегодня Украину ждет историческое событие

Сегодня – важный день. В Киев прилетают премьеры Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Лидеры Украины, Польши и Великобритании соберутся в столице Украины. Далее читайте на украинском.

Особливий день без завищених очікувань

Нас чекає історична подія, коли три країни, які мають однакові погляди та спільного ворога, зроблять спільну заяву про майбутні плани.

Важливо Що там у сусідів: польська та чеська допомога Україні, угорська зрада Європи

Тільки прошу не чекати чогось особливого. Заяви чекати про створення повноцінного Альянсу – рано. Але нас точно чекає заява про підтримку та збільшення поставок зброї з Польщі та Великої Британії. Ймовірно, ще низка приємних бонусів.



Борис Джонсон вперше завітає до Києва / Фото Getty Images

Рецепт успіху

Для того, щоб отримати більше, потрібно багато співпрацювати. І показувати, що нас єднає не лише ворог, але й цінності. І що ми вміємо працювати на довірі, не обманюючи партнерів.

Головне сьогодні – зробити перший крок, а далі рухатись в обраному напрямку. Щиро всім бажаю удачі. Цей успіх потрібний Україні.



Також українську столицю відвідає очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький / Фото "Історичної правди"

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