Сегодня в США будут голосовать за ленд-лиз для Украины

Конгресс США единогласно поддержал программу ленд-лиза для Украины, которая поможет ускорить поставки американского вооружения.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине сегодня, 27 апреля, в 14:00 по восточному времени (в 21:00 по Киеву) рассмотрит Комитет по правилам Палаты представителей США.

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Известно, что последний раз такая программа была использована еще во время Второй мировой войны.

Что нужно знать о программе ленд-лиза

Главная идея программы состоит в том, что она дает дополнительные полномочия Президенту США использовать имеющиеся американские военные резервы и отправлять их в Украину. А уже потом думать о том, как пополнять эти резервы.

Ленд-лиз позволит ускорить передачу Украине важного военного оборудования и других важных поставок благодаря сокращению бюрократических проволочек. Процедура позволяет де-факто дарить вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.

Известно, что США пошли на такой шаг для Украины, потому что считают, что вторжение России является экзистенциальной угрозой либеральному порядку. Также в Вашингтоне поняли, что украинская армия может противостоять захватчику.

После того, как закон о ленд-лизе для Украины одобрит Палата представителей, согласно процедуре его направят на подпись президенту Джо Байдену.

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