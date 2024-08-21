Об этом говорится в сообщении Укрэнерго. Заметим, что в части регионов жара будет сохраняться как минимум до конца недели.

Смотрите также В Украине снова применяют графики почасовых отключений: какая ситуация в энергосистеме

Сегодня ограничения начнутся раньше

Сегодня, 21 августа, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно,

– говорится в сообщении.

В то же время, энергетики отмечают, что энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

Однако при отсутствии форс-мажоров – уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии. Пока будет сохраняться жара, а выглядит так, что она будет не очень продолжительной – будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждый рабочий день.