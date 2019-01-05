Сегодня они подписали свою духовную капитуляцию, – реакция РПЦ относительно подписания Томоса

Русская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

Об этом сообщает пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, пишет ТАСС.

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По словам Волкова, "подписание Томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагическое для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол,

– сказал он.

24 канал сообщал, что Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.