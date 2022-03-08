С сегодняшнего дня 6 500 гривен могут получить украинцы в пределах еПоддержки
Источник:телеграм Михаила Федорова
Начиная с 8 марта, украинцы смогут получить 6500 гривен помощи от государства.
Как объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в первую очередь средства получат украинцы именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.
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Он отметил, что выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.
Кто может получить помощь
Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
Области, где будет работать услуга
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Житомирская,
- Одесская,
- Волынская,
- Киев и город Киев.
Как получить 6500 гривен
- Авторизируйтесь в Дие и выберите услугу еПоддержка
- Выберите карту еПоддержка.
- Нажмите кнопку "Получить помощь".
- Ожидайте зачисление средств в течение суток.
Добавим, что в программе принимают участие все банки, подключенные к поддержке: Monobank, "Альфа-банк", "Приватбанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen Bank, "Банк Восток", IdeaBank , Izibank, ПУМБ.
Федоров напомнил, что украинцы могут подать заявку даже если уже получили помощь за вакцинацию. Добавим, что в результате России против Украины граждане сильно сплотились, чтобы помочь армии защитить наше государство. В частности, в Дие украинцы уже собрали для ВСУ 80 миллионов гривен.