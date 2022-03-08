С сегодняшнего дня 6 500 гривен могут получить украинцы в пределах еПоддержки

Начиная с 8 марта, украинцы смогут получить 6500 гривен помощи от государства.

Как объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в первую очередь средства получат украинцы именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

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Он отметил, что выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.

Кто может получить помощь

Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Области, где будет работать услуга

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Киев и город Киев.

Как получить 6500 гривен

Авторизируйтесь в Дие и выберите услугу еПоддержка

Выберите карту еПоддержка.

Нажмите кнопку "Получить помощь".

Ожидайте зачисление средств в течение суток.

Добавим, что в программе принимают участие все банки, подключенные к поддержке: Monobank, "Альфа-банк", "Приватбанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen Bank, "Банк Восток", IdeaBank , Izibank, ПУМБ.

Федоров напомнил, что украинцы могут подать заявку даже если уже получили помощь за вакцинацию. Добавим, что в результате России против Украины граждане сильно сплотились, чтобы помочь армии защитить наше государство. В частности, в Дие украинцы уже собрали для ВСУ 80 миллионов гривен.