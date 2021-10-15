С сегодняшнего дня Херсонщина стала первой "красной" областью: какие там ограничения

15 октября 2021 , 09:28
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Источник:

24 канал

Херсонская область в полночь 15 октября перешла в Красную карантинную зону. Отныне там действуют жесткие коронавирусные ограничения.

Стоит отметить, что Херсонщина стала первым регионом, который "покраснел".

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Запреты в Херсонской области

В Херсонской области с полуночи 15 октября запрещена работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • торговых центров, развлекательных заведений, театров, кинотеатров;
  • магазинов и непродовольственных рынков;
  • бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов;
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников;

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но туда нельзя будет приглашать болельщиков.

К слову, без изменений будут работать только банки, автозаправочные станции, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где у 100% участников будут сертификаты с полным курсом вакцинации от коронавируса.

Какие еще могут "покраснеть"

  • Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что к красной зоне карантина приближаются еще 5 областей. Эпидемическая ситуация там ухудшается.
  • По словам заместителя министра здравоохранения, речь идет о Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской области.
  • Чиновник добавил, что пока ситуацию в этих регионах удается сдерживать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирований.
Автор: Олег Васьків