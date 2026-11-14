Попадание в Немишлянском районе: Россия совершила атаку на Харьков реактивным дроном

14 ноября днем российские войска нанесли удар по Харькову с помощью реактивного боевого беспилотника. Вражеское оружие попало в Немишлянский район города, в месте попадания возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об очередном вражеском обстреле сообщил мэр города Игорь Терехов.

Что известно об ударе по городу

Воздушная тревога в городе Харькове была объявлена примерно в 15:01. В 15:29 мэр города сообщил об ударе реактивным боевым дроном по Немишлянскому району.

Экстренные и профильные службы приступили к обследованию места попадания в Немишлянском районе для фиксации последствий атаки.

На месте попадания возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

В 15:38 Терехов уточнил, что попадание произошло на территории медицинского учреждения Харьковского городского совета.

Добавим, что во вторник, 14 ноября, российские войска также на произошла атака баллистическими ракетами на Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара ранения получили трое человек, среди них – 7-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.