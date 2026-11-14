Влучання у Немишлянському районі: Росія атакувала Харків реактивним дроном

Про черговий ворожий обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Що відомо про удар по місту

Повітряну тривогу у місті Харків оголосили орієнтовно о 15:01. О 15:29 мер міста повідомив про удар реактивним бойовим дроном по Немишлянському району.

Екстрені та профільні служби розпочали обстеження місця прильоту в Немишлянському районі для фіксації наслідків атаки.

На місці влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

О 15:38, Терехов уточнив що влучання було на території медичного закладу Харківської міської ради.

Додамо, у суботу, 14 листопада, російські війська також атакували балістичними ракетами Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок удару поранення дістали троє людей, серед них – 7-річний хлопчик. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.