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На Дніпропетровщині пролунали вибухи: росіяни вдарили балістикою по Павлограду

Крістіна Желіховська
На Дніпропетровщині пролунали вибухи: росіяни вдарили балістикою по Павлограду - 24 Канал

У суботу, 14 листопада, росіяни атакували Дніпропетровську область за допомогою балістичних ракет. Унаслідок цього вибухи пролунали у Павлограді. Кількість постраждалих уточнюється

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

 
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Які наслідки обстрілу?

Повітряну тривогу у Павлоградському районі оголосили орієнтовно о 15:16. Вже через хвилину у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом там уточнили про рух ракети у напрямку Павлограда та Дніпра. Незадовго після цього в області було гучно.

У Павлограді пролунав вибух- повідомили місцеві телеграм-канали

Пізніше керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, про те, що попередньо є поранені, їх кількість та наслідки атаки уточнюються.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

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