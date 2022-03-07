Сейчас есть возможность поставить точку на этом государственном недообразовании, – Бабченко

Сейчас, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, есть возможность уничтожить этого врага. В частности благодаря нашим защитникам и гражданам, которые продолжают нещадно противостоять агрессору.

Об этом в эфире 24 канала заявил журналист Аркадий Бабченко. Он отметил, что у всего мира благодаря Украине появилась возможность уничтожить Россию.

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ВСУ наваливают России

Такая уникальная ситуация – ВСУ наваливают "российскому кораблю" так, и с такой скоростью, что действительно сейчас есть возможность поставить точку на этом государственном недообразовании,

– отметил журналист.

По словам Бабченко, благодаря всему миру можно прекратить существование государства-агрессора. Как он подчеркнул, Пока Россия существует – она будет создавать угрозу всегда.

Проблему надо решить сейчас

Бабченко также отметил, что какой бы там ни был Алексей Навальный, или кто-либо другой, кто возглавит страну – спустя условно 30 лет, когда россияне накопят на очередную нефтяную вышку – у них очухаются имперские амбиции. Именно поэтому снова полезут всех завоевывать.

Оставлять эту проблему своим детям – не хочу. Я хочу, чтобы ее развязали сейчас,

– подытожил Бабченко.

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