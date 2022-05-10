Сейчас главная тема в Европе – какую цену за мир еще придется заплатить, – Зеленский

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам вечером 9 мая. Президент рассказал, что нынешнюю дату в Европе теперь воспринимают иначе.

Более того – сейчас изменилась и главная тема обсуждений в Москве, убежден Зеленский. 24 канал передает детали речи президента.

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9 мая этого года воспринимают иначе

Владимир Зеленский подчеркнул, что обычно 9 мая европейцы ежегодно упоминали цену мира, уплаченную всеми народами нашего континента 77 лет назад. Продолжались разговоры о том, как не допустить повторения столь страшной войны.

Разумеется, сейчас все по-другому. В европейских столицах главная тема теперь – это цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что уверен, что ныне эта тема является главной и в Москве. Там, по словам президента, могут показывать в своей пропаганде что угодно и делать какие-либо политические заявления, впрочем, реальность изменить им не удастся. "Реальность нуждается в мире! А единственным виновником того, что мир был разрушен, является и остается российское государство", – добавил Зеленский.

К слову, президент отметил, что нынешняя война – это историческая ответственность России. А вот украинский народ продолжит работать на оборону, победу и восстановление справедливости. Зеленский отметил, что это будет продолжаться сегодня, завтра и любой другой день, которые нужны, чтобы освободить Украину от оккупантов.

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Напомним, что накануне вечернего обращения Владимира Зеленского президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что документ позволит нашему государству получать все необходимое для украинских военных, чтобы победить российских оккупантов. Никаких ограничений на поставку оружия США Украине теперь не будет.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 9 мая: смотрите видео