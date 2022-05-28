Сейчас главная задача – не контратаковать, а остановить врага, – Костенко

Это все тяжелое вооружение, которое нам согласовали в США и другие страны – все это нам нужно "на вчера", сейчас удается удерживать врага только за счет самопожертвования наших военнослужащих.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат и секретарь комитета и нацбезопасности Роман Костенко. Он также добавил, что нам нужно специальное оружие, чтобы точно и удачно атаковать вражеские тылы.

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"Наши партнеры говорят, что у нас не было нужных ракет. Но это не так, у нас были такие украинские образцы, например – РСЗО "Смерч" со специальными ракетами "Ольха-М". Дальность таких ракет до 100 километров, они управляемы, не такие, как у врага", – объясняет Костенко.

Но нашей основной задачей не является сейчас контрнаступление, сначала надо остановить врага. Это нужно для того, чтобы создать комфортные условия для дальнейшего наступления,

– объясняет Роман Костенко.

Народный депутат объясняет, что ситуация на востоке крайне сложная, да, наши защитники сейчас локально сдерживают наступление врага, но нам нужно это оружие от собственников, чтобы мы могли прогнозировать, что будет дальше.

Украина получает от иностранных партнеров немало современного и мощного оружия, с помощью которого наши воины еще эффективнее сопротивляются врагу и отвоевывают свои территории. Прекрасным примером таких помощников являются ракеты Harpoon. Это оружие будет защищать Украину и поражать морскую компоненту врага.

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Противокорабельные ракеты Harpoon являются одними из самых распространенных в мире. Они оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.

Для запуска "Гарпунов" могут использовать разные платформы – самолеты, надводные корабли, подводные лодки, береговые пусковые установки. Для каждой из этих платформ разработан отдельный вариант ракеты.

Есть два варианта применения ракет Harpoon – пуск по пеленгу и дальности или пуск по дальности. В первом случае необходимо знать точное местоположение цели. В таком режиме радиолокационная головка самонаведения включается на завершающем этапе полета, что позволяет ракете долгое время быть незамеченной для враждебных систем ПВО и ПРО.

Во втором варианте ракету запускают в направлении предполагаемого нахождения корабля противника, а головка самонаведения включается сразу же и самостоятельно осуществляет поиск цели. Но в таком случае ракету могут заметить быстрее, а соответственно будут больше шансов сбить ее.

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