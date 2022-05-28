Про це 24 каналу розповів народний депутат та секретар комітету і нацбезпеки Роман Костенко. Він також додав, що нам потрібна спеціальна зброя, для того, аби точно та вдало атакувати ворожі тили.

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"Наші партнери говорять, що у нас не було потрібних ракет. Але це не так, у нас були такі українські зразки, наприклад – РСЗВ "Смерч" із спеціальними ракетами "Вільха-М". Дальність таких ракет до 100 кілометрів, вони керовані, не такі, як у ворога", – пояснює Костенко.

Але нашим основним завданням не є зараз контрнаступ, спершу треба зупинити ворога. Це потрібно для того, аби створити комфортні умови для подальшого наступу,

– пояснює Роман Костенко.

Народний депутат пояснює, що ситуація на сході вкрай складна, так, наші захисники зараз локально стримують наступ ворога, але нам потрібна ця зброя від собзників, аби ми могли прогнозувати, що буде далі.

Україна отримує від іноземних партнерів чимало сучасної і потужної зброї, за допомогою якої наші воїни ще ефективніше чинять опір ворогу та відвойовують свої території. Чудовим прикладом таких помічників є ракети Harpoon. Ця зброя захищатиме Україну та уражатиме морську компоненту ворога.

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Протикорабельні ракети Harpoon є одними з найпоширеніших у світі. Вони оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.

Для запуску "Гарпунів" можуть використовувати різні платформи – літаки, надводні кораблі, підводні човни, берегові пускові установки. Для кожної з цих платформ розроблений окремий варіант ракети.

Є два варіанти застосування ракет Harpoon – пуск по пеленгу та дальності або пуск по дальності. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі. У такому режимі радіолокаційна головка самонаведення вмикається на завершальному етапі польоту, а це дозволяє ракеті довший час бути непоміченою для ворожих систем ППО та ПРО.

У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення вмикається одразу ж та самостійно здійснює пошук цілі. Але в такому разі ракету можуть помітити швидше, а відповідно матимуть більше шансів збити її.

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