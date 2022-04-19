Любой нормальный бизнес примет это решение
Заявление компании о выходе с российского рынка прокомментировал Владимир Зеленский во время обращения на 55-й день войны, сообщает 24 канал.
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Сегодня к сотням других столь крупных компаний присоединилась немецкая компания Henkel. Хочу подчеркнуть, что это неизбежно: любому нормальному бизнесу придется принять такое решение и покинуть Россию.
– отметил Владимир Зеленский.
Поддержка России – соучастие в геноциде
Президент подчеркнул, что сейчас российское государство на том уровне, когда какие-либо ассоциации с ним и любая поддержка для него означают соучастие в массовых убийствах.
Соучастие в том, что будет названо преступлениями против человечности и геноцидом,
– добавил президент.
Кратко о выходе Henkel с российского рынка
Сегодня стало известно, что Henkel выходит из России, но будет платить зарплаты, в частности речь идет о 2 500 российских сотрудниках.
Напомним, что в течение продолжительного времени компания отказывалась выходить из российского рынка. Там объясняли, что действуют в рамках санкций и объясняли свою позицию последствиями для российских работников.
Смотреть обращение Зеленского 19 апреля: