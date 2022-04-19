Будь-який нормальний бізнес ухвалить це рішення
Заяву компанії про вихід з російського ринку прокоментував Володимир Зеленський під час звернення на 55 день війни, повідомляє 24 канал.
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Сьогодні до сотень інших таких великих компаній приєдналася німецька компанія Henkel. Хочу підкреслити, що це неминуче: будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення й залишити Росію,
– зазначив Володимир Зеленський.
Підтримка Росії – співучасть у геноциді
Президент наголосив, що наразі російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею і будь-яка підтримка для неї означають співучасть у масових убивствах.
Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності й геноцидом,
– додав президент.
Коротко про вихід Henkel з російського ринку
Сьогодні стало відомо, що Henkel виходить з Росії, але платитиме зарплати, зокрема, йдеться про 2 500 російських співробітників.
Нагадаємо, що протягом тривалого часу компанія відмовлялася виходити з російського ринку. Там пояснювали, що діють в рамках санкцій і пояснювали свою позицію наслідками для їхніх російських працівників.
Дивитись звернення Зеленського 19 квітня: