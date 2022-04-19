Будь-який нормальний бізнес ухвалить це рішення

Заяву компанії про вихід з російського ринку прокоментував Володимир Зеленський під час звернення на 55 день війни, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні до сотень інших таких великих компаній приєдналася німецька компанія Henkel. Хочу підкреслити, що це неминуче: будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення й залишити Росію,

– зазначив Володимир Зеленський.

Підтримка Росії – співучасть у геноциді

Президент наголосив, що наразі російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею і будь-яка підтримка для неї означають співучасть у масових убивствах.

Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності й геноцидом,

– додав президент.

Коротко про вихід Henkel з російського ринку

Сьогодні стало відомо, що Henkel виходить з Росії, але платитиме зарплати, зокрема, йдеться про 2 500 російських співробітників.

Нагадаємо, що протягом тривалого часу компанія відмовлялася виходити з російського ринку. Там пояснювали, що діють в рамках санкцій і пояснювали свою позицію наслідками для їхніх російських працівників.

Звернуть увагу! Вже понад 750 світових брендів покинули російський ринок або серйозно скоротили там свою діяльність через війну проти України.

Дивитись звернення Зеленського 19 квітня: