Сейчас мяч на поле Еврокомиссии – Кулеба о решении по членству Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, после чего Европарламент рекомендовал предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС. Впоследствии Европейские Советы поручили Еврокомиссии дать оценку заявки Украины на членство в ЕС. Судьба украинской заявки в руках Еврокомиссии.

Украина не только будет кандидатом на членство в ЕС, но и войдет в Евросоюз

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о последнем заседании Совета ЕС. На нем признали европейские стремления и европейский выбор Украины.

К слову Для Украины не существует ускоренной процедуры вступления в ЕС, – премьер Нидерландов

Кулеба отметил, что "мяч на поле" Еврокомиссии, с которой активный диалог ведет вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Сейчас мяч на поле Еврокомиссии. Моя коллега вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина активно с ними ведет диалог для того, чтобы максимально ускорить все процессы,

– сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина не только будет кандидатом на членство в ЕС, но и войдет в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС: смотрите видео