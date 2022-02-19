Сейчас не время говорить о майданах, а время объединяться внутри страны, – Вакарчук

Певец Святослав Вакарчук был участником обоих украинских майданов. В период, когда Украина вспоминает трагические и в то же время масштабные страницы Революции Достоинства, он отметил, сейчас – время для объединения.

Святослав Вакарчук рассказал свои воспоминания о том, как начинался Майдан и какое его значение и до сих пор. Все это – в рамках проекта "Баррикады достоинства" на 24 канале.

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Сейчас время для объединения, а не споров, – Вакарчук

Анализируя вопрос, что сейчас может собрать людей на новый Майдан, Вакарчук отметил, что лучше этого не внушать обществу. Перед угрозой российской агрессии оптимальным выходом для украинцев будет единение.

Сейчас не время говорить о майданах. Сейчас время объединяться внутри страны всем и не спорить здесь. Но думаю, что настоящая демократия – это когда общество всегда готово к майданам, если чувствует, что это тот единственный способ, с которым можно идти дальше вперед,

– рассказал Вакарчук.

Певец отметил, что и первый, и второй Майдан – это на самом деле о свободе и о достоинстве. Людей на улицы заставляла выходить не борьба за какой-то конкретный закон, а сердце. Таким образом Революция Достоинства не стала политизированной.

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Трагические события 18 – 20 февраля 2014 года: кратко

В течение 18 – 20 февраля 2014 года в столице погибли около 70 Героев Небесной Сотни.

Еще 20 человек впоследствии не могли спасти: они умерли от полученных ранений и травм.

Представители правоохранительных органов применяли против участников Революции Достоинства боевое оружие, светошумовые гранаты, а также газ.

18 февраля 2022 года в Офисе генпрокурора сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении экс-руководителей силовиков.

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Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами майдановцы и другие люди, которые были причастными к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.