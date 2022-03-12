Сейчас основное направление Метинвеста – гуманитарная помощь, – Рыженков

Основное направление нашей помощи – это гуманитарная поддержка. Об этом рассказал генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.

Мы покупаем самое необходимое не только в Украине, но и в Европе. Совместно с Фондом Рината Ахметова мы создали логистический центр в Польше, и сейчас доставляем все в Украину. В Запорожье мы формируем специальные продуктовые наборы, которые готовы доставлять в Мариуполь и другие города, где они необходимы,

– рассказал он.

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Также Рыженков рассказал, что половина компании находилась в Мариуполе. Речь идет о двух крупнейших комбинатах в стране, которые входят в группу Метинвест. Там работает около 40 тысяч человек. Но, к сожалению, сейчас они отрезаны от остального мира.

Как обеспечивается безопасность работников и жителей

По словам гендиректора Метинвеста, на предприятиях есть бомбоубежища, которые были в состоянии готовности и обеспечены водой и продовольствием.

Эти бомбоубежища были открыты не только для наших сотрудников, но и для жителей Мариуполя. И они пользуются ими в течение последних двух недель. Более 4 000 человек буквально живут в этих бомбоубежищах,

– рассказал Рыженков

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