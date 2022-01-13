Сейчас пытаются изменить мировой порядок, установленный после Второй мировой, – Данилов

Алексей Данилов считает, что в мире происходит ревизия и изменение мирового уклада. По словам секретаря СНБО, институты мировой коллективной безопасности начинают терять свою актуальность.

Об этом Данилов рассказал в интервью. Он подчеркнул, что мир сейчас очень подвижный и постоянно происходит "игра".

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Все события в политике – элементы игры

Даже неожиданный кратковременный визит Путина в Индию, когда он туда полетел на военную базу в 17:49, а уже через 4 часа оттуда отправился обратно. Все это элементы мозаики,

– сказал Данилов.

Политика в демократических странах гораздо сложнее, чем в авторитарных. Секретарь СНБО отметил, что в авторитарных системах все просто. Институты мировой коллективной безопасности, такие как ООН, НАТО, теряют актуальность. Сверхдержавы вынуждены менять геополитическую топологию – из-за противостояния

Происходит ревизия и изменение мирового уклада

Если конкретнее, то сейчас происходит ревизия и смена мирового уклада, который был сформирован после Второй мировой войны,

– добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что большой ошибкой является считать, что кто-то решает судьбу Украины без Украины. Любые переговоры будут невозможны, если этого не примет общество.

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Идет кибервойна

Данилов считает, что Россия готова на локальные и провокационные вещи, к этому Украина постоянно готовится. Очень опасной является кибервойна, которая постоянно продолжается.

Мы сейчас здесь с вами сидим, а кибервойна продолжается, причем она продолжается по всему миру. У них весь мир есть желание шатать, потому что это гораздо хуже, чем ядерное оружие. Ядерное оружие вы увидите, вы его почувствуете, а последствия кибервойны – поймете лишь через какое-то время,

– пояснил Данилов.

Еще одна опасность – энергетическая война, которая продолжается не только на территории Украины, но и во всей Европе.

Что сказал Данилов о планах Путина по Украине:

По словам секретаря СНБО, план главы Кремля – очень простой. Путин стремится к уничтожению Украины как государства.

Россия оккупировала Донбасс, чтобы у украинской стороны была проблема и она не обращала внимания на Крым.

Данилов подчеркнул, что минские соглашения в нынешнем виде нельзя использовать.

Сейчас Россия хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

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