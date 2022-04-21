Сейчас Россия будет частично перебрасывать силы, – Мусиенко предположил, куда отправят войска

Для Владимира Путина 9 мая стало сакральной датой. Это значит, что, очевидно, русским войскам к этому событию нужно достичь чего-то большего, чем то, что они назвали "освобождением" Мариуполя.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Путин четко продемонстрировал, что у него маниакальная одержимость историей вместе со своеобразным любительским пониманием.

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Нужны "победы"

Как предположил Мусиенко, именно из-за такой политической целесообразности Россия сейчас будет перекидывать военных, которые штурмовали Мариуполь, по другим направлениям. По разным оценкам, их от 10 до 15 тысяч человек.

Сейчас Россия частично будет перекидывать эти силы севернее Мариуполя. Вероятно, они пойдут в район Марьинки на так называемое Донецкое направление, где будут пытаться прорываться.

– отметил Мусиенко.

Он также добавил, что войска, которые бросили на штурм Мариуполя – это около 20%-25% всей российской группировки, собранной на востоке. В то же время подчеркнул, что город до сих пор остается непокоренным.

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