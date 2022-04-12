Сейчас российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, –Подоляк
12 апреля 2022 , 17:48Читати новину українською
Источник:Михаил Подоляк
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в твиттере рассказал чем россияне пришли "помогать".
Согласно сообщению, Михаил Подоляк напомнил, что Россия заявляет якобы ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе".
Важно В Буче россияне систематически насиловали 25 женщин: истории зверств оккупантов
"Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал Подоляк.
Что известно о мобильных крематориях
Российские военные 6 апреля привезли в Мариуполь мобильные крематории. После международной огласки резни в Буче они хотят замести следы своих зверств.
К теме – Смотрите видео с пострадавшими от вероятной химатки в Мариуполе: