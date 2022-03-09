Сейчас, твари, начнется совсем другая война, – Арестович после авиаудара по Мариуполю
9 марта 2022 , 20:28Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Алексей Арестович отреагировал на циничный обстрел детской больницы в Мариуполе. Он пригрозил армии террористов серьезным вооруженным ответом.
Теперь оккупантов ждет еще более серьезный отпор от Вооруженных сил Украины. Об этом советник руководителя Офиса Президента сказал в обращении к российским военным.
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До удара по роддому Мариуполя были цветочки. Теперь, твари, начнется совсем другая война,
– сказал политик.
Смотрите видеообращение Арестовича к оккупантам:
Коротко о циничном обстреле больницы
- Российские оккупанты днем 9 марта сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе, в здании также расположен роддом. Корпус полностью разрушен.
- Сейчас известно о 17 пострадавших, среди них работники медучреждения и роженицы.
- Информации о жертвах еще нет.
- Поисковые работы продолжаются.
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К теме смотрите видео, как оккупанты открыли огонь во время эвакуации: