Сейчас, твари, начнется совсем другая война, – Арестович после авиаудара по Мариуполю

Алексей Арестович отреагировал на циничный обстрел детской больницы в Мариуполе. Он пригрозил армии террористов серьезным вооруженным ответом.

Теперь оккупантов ждет еще более серьезный отпор от Вооруженных сил Украины. Об этом советник руководителя Офиса Президента сказал в обращении к российским военным.

К теме Мариуполь на наших глазах ровняют с землей реактивной артиллерией, – ОП

До удара по роддому Мариуполя были цветочки. Теперь, твари, начнется совсем другая война,

– сказал политик.

Смотрите видеообращение Арестовича к оккупантам:

Коротко о циничном обстреле больницы

Российские оккупанты днем 9 марта сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе, в здании также расположен роддом. Корпус полностью разрушен.

Сейчас известно о 17 пострадавших, среди них работники медучреждения и роженицы.

Информации о жертвах еще нет.

Поисковые работы продолжаются.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме смотрите видео, как оккупанты открыли огонь во время эвакуации: