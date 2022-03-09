Сейчас, твари, начнется совсем другая война, – Арестович после авиаудара по Мариуполю

9 марта 2022 , 20:28
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Источник:

фейсбук Алексея Арестовича

Алексей Арестович отреагировал на циничный обстрел детской больницы в Мариуполе. Он пригрозил армии террористов серьезным вооруженным ответом.

Теперь оккупантов ждет еще более серьезный отпор от Вооруженных сил Украины. Об этом советник руководителя Офиса Президента сказал в обращении к российским военным.

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До удара по роддому Мариуполя были цветочки. Теперь, твари, начнется совсем другая война,
– сказал политик.

Смотрите видеообращение Арестовича к оккупантам:

Коротко о циничном обстреле больницы

  • Российские оккупанты днем 9 марта сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе, в здании также расположен роддом. Корпус полностью разрушен.
  • Сейчас известно о 17 пострадавших, среди них работники медучреждения и роженицы.
  • Информации о жертвах еще нет.
  • Поисковые работы продолжаются.

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К теме смотрите видео, как оккупанты открыли огонь во время эвакуации: 

 

Автор: Софія Мінджоса