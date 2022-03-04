Сейчас ведется бой, но мы их отразим, – глава Николаевской ОВА

На Николаевщине сейчас проходят бои. Но Виталий Ким уверяет, что украинские военные отразят оккупантов.

Известно, что в Прибугском ВСУ уже разбили вражеские войска. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА 4 марта.

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Сейчас идет бой. Мы их сейчас отразим. По Прибугском арта развалила в хлам целый ворох. Потом дадим, будет видео. У местных большая техника из Баштанки. Тоже начинает перемещаться,

– говорит Ким.

Виталий Ким добавляет, что местным следует не паниковать и сохранять спокойствие. Он попросил людей не фотографировать и не снимать перемещение ВСУ, потому что они помогут оккупантам. "Расслабляемся, выдыхаем и жжем их технику".

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