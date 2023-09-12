Свежие кадры, которые с помощью дрона удалось снять в Марьинке, показывают, что от нее осталось. От находившихся в городе домов и сооружений фактически остались одни только руины и фундамент.

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Марьинка в руинах

На кадрах можно увидеть Марьинку после прилета. В небо вздымается серый дым, вероятно, от очередного разрушенного дома в городе.

Марьинка превратилась в сплошную развалину. Город в многочисленных воронках от снарядов. Уцелевших построек нет, все они уничтожены или разрушены полностью. Узнать в некоторых из них дома можно разве что по фундаменту и обгоревшему кирпичу.

Россияне превратили Марьинку в сплошные руины: смотрите видео

Обратим внимание, как ситуацию в Марьинке описывает заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, там не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. Впрочем, ежедневно оккупанты обстреливают город и атакуют линию обороны ВСУ, но без всяких результатов.

Анна Маляр отметила, что враг не может захватить и взять под контроль Марьинку. А все потому, что наши защитники "мощнее там стоят".

Какая ситуация на фронте