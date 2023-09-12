Свіжі кадри, які з допомогою дрона вдалося зняти у Мар'їнці, показують, що від неї залишилося. Від будинків і споруд, які були у місті, фактично залишилися одні лише руїни та фундамент.

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Мар'їнка у руїнах

На кадрах можна побачити Мар'їнку після прильотів. У небо здіймається сірий дим, імовірно, від чергового зруйнованого будинку у місті.

Мар'їнка перетворилася на суцільну руїну. Місто у численних вирвах від снарядів. Вцілілих будівель немає, всі вони понищені або зруйновані повністю. Впізнати у деяких із них будинки можна хіба по фундаменту й обгорілій цеглі.

Росіяни перетворили Мар'їнку на суцільні руїни: дивіться відео

Звернімо увагу на те, як ситуацію у Мар'їнці описує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, там не менш гаряче, ніж на Бахмутському або Лиманському напрямках. Утім, щоденно окупанти обстрілюють місто та атакують лінію оборони ЗСУ, але без жодних результатів.

Ганна Маляр зазначила, що ворог не може захопити і взяти під контроль Мар'їнку. А все тому, що наші захисники "потужніше там стоять".

Яка ситуація на фронті