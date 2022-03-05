Как сейчас выглядит "русский мир" в Изюме: видео масштабных разрушений

Изюм, что в Харьковской области, к сожалению, ощутил на себе все последствия "русского мира". В результате атак врага город разбит.

Город Изюм подвергся уже нескольким нападениям врага. На видео с улиц города после очередного обстрела россиян невозможно смотреть без слез.

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Последствия атаки на Изюм

У российских террористов нет никаких границ. Они массово стреляют по жилым домам, превращая их в руины. Но хуже всего – в результате мирные люди получают ранения и погибают. От циничной агрессии россиян снова пострадал Изюм.

Последствия обстрела врага в Изюме: смотрите видео

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