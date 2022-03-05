Місто Ізюм зазнало вже декількох нападів ворога. На відео з вулиць міста після чергового обстрілу росіян не можливо дивитися без сліз.

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Наслідки атаки на Ізюм

Російські терористи не мають жодних меж. Вони масово гатять по житлових будинках, перетворюючи їх на руїни. Та найгірше – у результаті мирні люди отримують поранення та гинуть. Від цинічної агресії росіян знову постраждав Ізюм.

Наслідки обстрілу ворога в Ізюмі: дивіться відео

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