Росія продовжує цинічно обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат серед мирного населення.

До теми ЗСУ нанесли потужний удар по ворогу в районі Херсона

В Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, а також кордонах в Луганській та Донецькій областях і створенні сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Але окупанти поступово втрачають наступальний потенціал.

Водночас на Поліському напрямку російські війська загальною чисельністю до 15 БТГр продовжують блокування Києва з північного та частково з західного напрямків.

Силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода. В районі села Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації,

– розповіли в ЗСУ.