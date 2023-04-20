В Литве, несмотря на вето президента, ввели санкции против россиян и белорусов: в чем нюанс
Источник:"Радио Свобода"
Сейм Литвы провел повторное голосование по закону об ограничительных мерах по гражданам Беларуси и России за военную агрессию против Украины. Депутаты смогли преодолеть вето президента Гитанаса Науседи.
"За" проголосовали 99 из 108 депутатов. Для преодоления вето президента достаточно было бы голосов 77 членов Сейма.
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В Литве решили не синхронизировать санкции против Беларуси и России
Сейм Литвы принял закон, предусматривающий ограничительные меры для граждан Беларуси и России. При рассмотрении документ значительно смягчили в отношении белорусов, больше всего санкций коснулось россиян.
14 апреля президент Литвы Гитанас Науседа ветировал закон. Он предложил парламенту "в полном объеме применить все семь ограничительных мер к гражданам Беларуси и России", а также унифицировать ограничения, касающиеся как россиян, так и белорусов.
Но депутатам казались неубедительными аргументы Науседи. Против выступили глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Тихановская заявила, что "нельзя ставить в один ряд белорусов и приспешников режима" и "нельзя наказывать белорусов за действия режима".
Одобренная редакция закона ограничивает возможность россиян и белорусов получать визы в Литве, а также ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы до мая 2024 года.
Также россиян временно лишат права покупать недвижимость, а их заявления на получение разрешений на проживание на время не будут приниматься.
Ограничения Сейма не распространяются на всех граждан России и Белоруссии, закон предусматривает некоторые исключения.
Что известно о санкциях против Беларуси
- С начала полномасштабного вторжения ЕС, США и другие страны мероприятия ввели беспрецедентные санкции против России. Беларусь, способствующая агрессии России, меньше страдает от ограничений.
- Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко предоставил России площадку для войны против Украины. В частности, Россия вторглась в Украину с территории Беларуси, вела оттуда обстрелы, а также готовит там своих военных.
- Несмотря на это, ЕС не вводил санкций против Беларуси, введенных в отношении России. В начале 2023 года появилась информация, что в Брюсселе обсуждают возможность синхронизировать санкции против России и Белоруссии.
- Но в апреле СМИ сообщили, что работа над санкциями ЕС против Беларуси затормозилась, поскольку некоторые страны Западной Европы хотят отменить некоторые уже введенные ограничения на белорусские калийные удобрения.