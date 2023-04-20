В Литве, несмотря на вето президента, ввели санкции против россиян и белорусов: в чем нюанс

Сейм Литвы провел повторное голосование по закону об ограничительных мерах по гражданам Беларуси и России за военную агрессию против Украины. Депутаты смогли преодолеть вето президента Гитанаса Науседи.

"За" проголосовали 99 из 108 депутатов. Для преодоления вето президента достаточно было бы голосов 77 членов Сейма.

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В Литве решили не синхронизировать санкции против Беларуси и России

Сейм Литвы принял закон, предусматривающий ограничительные меры для граждан Беларуси и России. При рассмотрении документ значительно смягчили в отношении белорусов, больше всего санкций коснулось россиян.

14 апреля президент Литвы Гитанас Науседа ветировал закон. Он предложил парламенту "в полном объеме применить все семь ограничительных мер к гражданам Беларуси и России", а также унифицировать ограничения, касающиеся как россиян, так и белорусов.

Но депутатам казались неубедительными аргументы Науседи. Против выступили глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Тихановская заявила, что "нельзя ставить в один ряд белорусов и приспешников режима" и "нельзя наказывать белорусов за действия режима".

Одобренная редакция закона ограничивает возможность россиян и белорусов получать визы в Литве, а также ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы до мая 2024 года.

Также россиян временно лишат права покупать недвижимость, а их заявления на получение разрешений на проживание на время не будут приниматься.

Ограничения Сейма не распространяются на всех граждан России и Белоруссии, закон предусматривает некоторые исключения.

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