Сеют панику, – эксперт по энергетике о возвращении россии еще 5 турбин для "Северного потока"

Канада вернет в Германию еще пять отремонтированных турбин для "Северного потока". Это, безусловно, противоречит санкционной политике.

Принятое решение свидетельствует о том, что стороны ведут очень некрасивую игру. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Мы видим очень некрасивую игру со стороны Канады, Европейского Союза и россии. К сожалению, это продолжение истории с паникой, напряжением в ЕС относительно холодной зимы, невозможности получать газ, заявления о необходимости запуска "Северного потока – 2",

– заметил эксперт Института энергетических стратегий.

При каких условиях "Северный поток – 2" заработает

Важно понимать, что трейдеры ЕС торгуют арабскими, норвежскими, российскими энергоресурсами. Поэтому у них господствует концепция бизнес-мира.

"Если мы хотим мира, то там хотят мира, чтобы возобновить сотрудничество и зарабатывать деньги дальше. История с турбинами и паникой должна подтолкнуть к скорейшему решению вопроса войны в Украине", – подчеркнул Корольчук.

Что это будет – мир, перемирие, временное прекращение огня – сейчас спрогнозировать сложно. Но это, считает Корольчук, неизбежно станет причиной необходимости возобновления сотрудничества, ведь европейцы пострадают, замерзнут. И это будут использовать.

На зимний период – с октября месяца – будет работать 2 – 3 турбины. На такой уровень по объемам использования газа может выйти "Северный поток – 1". А уже потом "Северный поток – 2", после этапа реализации концепции бизнес-мира, может выйти на публичное обсуждение, чтобы возобновить Европе реализацию развития возобновляемых источников энергии,

– сказал он.

Эксперт Института энергетических стратегий добавил, что "Северный поток – 2" – это на 50% промышленность и еще 50% – газовая генерация для резерва работы солнечной и ветровой энергии.

"Отказаться будет очень тяжело, а альтернативу найти – это очень затяжной процесс", – подытожил Корольчук.

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