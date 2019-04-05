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      Телеканал новостей 24 Программы Энергетическая стратегия
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      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха

      Энергетическая стратегия 58 Читати новину українською

      Якби існував паралельний всесвіт, то у ньому на білбордах Порошенка були б чесні слогани. І вони були б про те, як за п'ять років президентства він збагатив найзаможнішого олігарха України ще на мільярди доларів. Йдеться, звісно, про Ріната Ахметова.

      "Наші головні цінності — це чесність і порядність", – з цієї фрази починається історія групи Ахметова на корпоративному сайті. Насправді ж, олігарх та його топ-менеджмент не завжди діють чесно та порядно.

      Читайте также: На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра

      Але іноді вони намагаються грати за правилами, правда за тими, які були написані у їх же інтересах.

      "Деолігархізація по-порошенківськи" — це коли ДТЕК заробив десятки мільярдів на так званій формулі "Роттердам+", металургія приносить мільярдний прибуток, телеканал "Україна" рекламує потрібних політиків, а ФК "Шахтар" знову чемпіон.

      Історія порятунку олігарха почалася у 2016 році, коли бізнес-магнату протягнула руку допомоги особа, близька до президента. Цей період ми назвемо ренесансом для бізнесу донецького олігарха.

      Про схему "Роттердам+"

      Адже перед самим Новим роком суди несподівано зняли арешт з його газовидобувного бізнесу.

      А навесні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під керівництвом вихідця з Roshen Дмитра Вовка затвердила новий порядок формування ціни електроенергії, відомий як формула "Роттердам+".

      Дмитро Вовк
      Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк

      Рішення стало без перебільшення рятівним і доленосним для ДТЕК.

      Суть схеми "Роттердам+" ви знаєте: вугілля з шахт Донбасу або з Росії ми оплачуємо як нібито куплене у Роттердамі + уявна доставка морем в Україну. Саме завдяки цій схемі, прибутки Ахметова ростуть на сотні процентів.

      Але це не все. У 2017 році донецький олігарх активно скупив державні частки в "Західенерго", "Київенерго", "Дніпроенерго" та ряді обленерго, встановивши повний контроль над підприємствами.

      Про "зелену" енергетику Ахметова

      Окрім цього, бурхливо розвивається напрямок "зеленої" енергетики: ДТЕК будує на Півдні України гігантські сонячні та вітростанції на тисячу мегават, які на думку СБУ, ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької та Южно-Української АЕС.

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      І продає ДТЕК свою електроенергію по завищеному "зеленому" тарифу, який є найвищим в Європі.В чому секрет такого успіху? Скупка облігацій ДТЕК компанією ICU Макара Пасенюка, якого називають фінансовою тінню Порошенка.

      Макар Песенюк
      Макар Песенюк

      Забезпечивши умови для зростання бізнесу, держава тим самим забезпечила й зростання вартості паперів ДТЕК. Що, звичайно, вигідно і гаранту, і його бізнес-партнерам.

      Які схеми пов'язані з видобуванням газу

      Електроенергетика — не єдине джерело збагачення Ахметова. У 2018 році чинна парламентська коаліція різко знизила ренту на видобування газу.

      А найбільшою приватною газовидобувною компанією є знову ж таки ДТЕК Ахметова. Отже, Ахметову дозволили менше платити податків, а у бюджеті не знайшлося грошей на субсидії, на підвищення зарплат вчителям та лікарям.

      Головою податкового комітету Верховної ради є Ніна Южаніна, близький соратник президента Порошенка.

      Ніна Южаніна
      Ніна Южаніна

      Вона вже понад півроку не виносить на розгляд комітету наш законопроект про скасування формули "Роттердам+". Тільки цим законом можна було понизити ціну електроенергії на 15%, позбавивши надприбутків найбагатшого олігарха.

      Але соратниця президента цього не хоче робити. Можливо, тому що і Порошенко на цьому заробляє?

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      Всі ці бізнес-успіхи Ахметова стали можливими за п'ять років президентства Порошенка. Ось чому нам дійсно треба добре думати, чи хочемо ми голосувати за те, щоб і далі багатства олігархів створювалися за наш з вами рахунок.

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      Автор: Виктория Войцицкая
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Видеоблоги Энергетика Тарифы на газ Газ Электроэнергия Ринат Ахметов Энергетическая стратегия
      Источник: 24 канал
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