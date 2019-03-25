Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема

Ви отримали платіжки від газової контори, де вказано обсяг газу, більший за реально вами спожитий? Газзбут, який вас обслуговує, вимагає сплатити більше ніж коштує використаний вами газ? Що ж, схоже, ви клієнт одного з підприємств газової монополії "РГК" олігарха Дмитра Фірташа. А також – жертва шахрайської схеми цієї монополії під назвою "Приведення обсягів газу до стандартних умов".

Давайте розберемося, у чому суть шахрайства, як з цим боротися споживачу і як споживача має захищати Держава.

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Завищені платіжки монополісти прикривають нормами закону, який вимагає привести обсяг газу до умов температури +20 градусів за допомогою спеціальних коефіцієнтів. Все ніби так. От тільки облгази чомусь забули, що вартість приведення обсягів газу до стандартних умов українські споживачів вже оплатили. При чому оплатили тим же облгазам у складі тарифу за розподіл, який є частиною ціни газу.

Фактично, компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі. Маємо очевидне порушення прав споживачів. Проте за останні місяці жоден державний орган не зробив нічого суттєвого, аби зловживання припинилися. Вкотре український споживач залишився один на один з шантажем монополістів.

Адже, що, фактично, відбувається? Припустимо, ви законослухняний споживач газу, який отримує субсидію. Ви знаєте свої права, і сплачуєте виключно за спожитий газ, без ніяких там надуманих коефіцієнтів. Однак газзбут все одно нахабно нараховує вам борг у розмірі незаконних додаткових нарахувань. Цей намальований борг накопичується і врешті, за 2-3 місяці у органів соцзахисту з’являються формальні підстави позбавити вас субсидії як боржника. Або не дати субсидію на наступний рік.



Дмитро Фірташ

Схоже, саме на такий шантаж розраховували облгази, коли придумували схему з коефіцієнтами приведення. А що пропонує український уряд в цій ситуації? Звертатись до суду, щоб не втратити субсидію! Тобто, нести додаткові витрати, знаючи, що всі ці донарахування незаконні! Уряде, ви на чиїй стороні!?

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Що ж робити , аби не переплачувати за газ і при цьому не втратити субсидію? Не здаватися і відстоювати свої права. Активних громадян монополісти бояться найбільше.

Крок перший. Сплачуємо за газ виключно за реальними показами лічильника. Тобто лише за той обсяг, який спожили.

Крок другий. Пишемо лист в облгаз з вимогою вести коректний облік газу. Паралельно пишемо лист в газзбут з вимогою надавати коректні рахунки та здійснити перерахунок за попередні місяці.

Крок третій. Пишемо скарги тим, хто має захищати споживача. Тобто Кабміну, НКРЕКП, органам захисту прав споживачів. Врешті депутатам, до яких є довіра.

Крок четвертий. Вимагаємо у районних відділів соціального захисту не враховувати під час призначення субсидій незаконно нарахований газзбутом борг.

На що ми маємо право розраховувати у цій ситуації з боку влади, яка утримується на податки споживачів?

Органи поліції мають порушити кримінальні справ про зловживання з боку облгазів. Десятки шахраїв, включно з організаторами схеми, мають сісти до в’язниць. Енергетичний регулятор має негайно розглянути питання про позбавлення монополістів ліцензій за організацію недостовірного обліку газу і шахрайство. Уряд має невідкладно скасувати підстави для шантажу з боку облгазів. Для цього по-перше, слід внести доповнення до Положення про порядок призначення субсидій. По-друге, має бути заявлена офіційна позиція Мінсоцполітики щодо неможливості скасування субсидій через незаконні нарахування боргів за газ.

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Держава має гарантувати виплату субсидій незалежно від штучно створених боргів у зв’язку з "приведенням до стандартних умов". А кожен споживач має спокійно оплачувати виключно спожитий газ і не платити за незаконно "домальовані" газзбутами Фірташа обсяги "приведення до стандартних умов".