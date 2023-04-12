Поэтому мир не должен идти ни на какие компромиссы с Россией, подчеркнул секретарь СНБО.

Обратите внимание Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все, что известно об очередном преступлении России

Никаких компромиссов с агрессором

Данилов отметил, что формулу победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения уже известна. Секретарь СНБО приравнял Путина к Гитлеру.

Также он добавил, что история учит, что никакой полной и безусловной капитуляции агрессора: "Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Террор, пытки, тысячи убитых, среди которых – сотни невинных детей, разрушенные судьбы… и дальше продолжайте давить руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах".

В случае, если мир изберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом,

– подытожил Данилов.

Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент

Кулеба призвал изгнать Россию из ООН

Министр иностранных дел заявил, что видео с жестокой казнью оккупантами пленного украинского защитника доказывает необходимость исключить Россию из ООН.

"Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", – подчеркнул Дмитрий Кулеба. Напомним, что государство-агрессор председательствует на Совбезе ООН с апреля.