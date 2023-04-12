Тож світ не повинен йти на жодні компроміси з Росією, підкреслив секретар РНБО.

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Жодних компромісів з агресором

Данілов зазначив, що формулу перемоги України та демократії можна обговорювати, але формула поразки вже відома. Секретар РНБО прирівняв Путіна до Гітлера.

Також він додав, історія вчить, що ніякої повної та безумовної капітуляції агресора: "Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах".

У разі, якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом,

– підсумував Данілов.

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Кулеба закликав вигнати Росію з ООН

Міністр закордонних справ заявив, що відео зі жорстокою стратою окупантами полоненого українського захисника доводить необхідність виключити Росію з ООН.

"Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", – підкреслив Дмитро Кулеба. Нагадаємо, що держава-агресорка головує на Радбезі ООН з квітня.