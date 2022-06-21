Секретарь Совбеза России Патрушев уехал в Калининград "разбираться с Литвой"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности.

Патрушев уехал в Калининградскую область

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Они отмечают, что совещание состоится из-за ситуации, сложившейся с отказом Литвы на транзит с основной территории России ряда попавших под санкции Европейского Союза товаров.

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Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав ПЗФЛ, представителей ряда министерств и ведомств,

– сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

Там также заявили, что эта поездка плановая и была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининград и не связана с этими событиями. Но никаких доказательств этим словам не дается.

Во время командировки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Что произошло между Литвой и Россией

На прошлой неделе Литва остановила транзит товаров, попавших под санкции из основной части России в Калининградскую область. Сейчас запрещен транзит стали и другой продукции, изготовленной из железной руды. А уже с 10 июля такой запрет будет действовать на цемент, алкоголь и другую продукцию, с 10 августа – на уголь и другие твердые ископаемые, с 5 декабря – российскую нефть.

Из-за этого в России отреагировали, как всегда – истерикой и угрозами. МИД России заявил, что страна оставляет за собой право на действия по защите своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит грузовой транзит в Калининград. Но уже начали военные учения в области возле границ с Литвой.

В ЕС назвали российские заявления о блокаде пропагандой, но пообещали провести проверку юридических аспектов указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит.

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