Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это определенные подготовительные механизмы, которые использует ГУР.

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Откуда может начаться освобождение Крыма

Полковник запаса заметил, что Тендровская коса, расположенная южнее Кинбурнской косы, ведет к Железному Порту, а дальше на Скадовск. Именно с этого города может начаться освобождение Крыма. Ведь оттуда до полуострова 50 – 60 километров по морю, то есть туда будут доходить катера.

Поэтому, по его словам, общая задача заключается в том, чтобы дойти до Скадовска. А это можно сделать и со стороны моря, и с суши – из Алешек через Голую Пристань по дороге на Скадовск.

Это направление могут взять под контроль даже несколько F-16,

– сказал Свитан.

Речь идет, объяснил он, о неком треугольнике: Кинбурнская коса – Алешки – Скадовск. Его может взять под контроль даже эскадрилья F-16 и создать определенные преимущества в воздухе.

Он добавил, что для россиян это практически потерянный кусок. А дальше уже будет движение на Крым.

Где находится Тендровская коса: смотрите на карте

3 серьезные точки на донецком фронте

Свитан отметил, что Покровское направление очень тяжелое. Россияне уменьшили плотность войск на других направлениях и сосредоточились на Донецкой области, в частности, на Покровском направлении.

Сейчас есть 3 серьезные точки: Очеретино – направление на Покровск, Торецк и Часов Яр,

– заявил Свитан.

Эти 3 точки, заметил он, сейчас россияне пытаются продавливать преимущественно за счет большого количества личного состава.