Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що це певні підготовчі механізми, які використовує ГУР.

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Звідки може початися звільнення Криму

Полковник запасу зауважив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ. Саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму. Адже звідти до півострова 50 – 60 кілометрів морем, тобто туди доходитимуть катери.

Тож, за його словами, загальне завдання полягає у тому, щоб дійти до Скадовська. А це можна зробити й з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.

Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16,

– сказав Світан.

Йдеться, пояснив він, про такий собі трикутник: Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ. Його може взяти під контроль навіть ескадрилья F-16 та створити певні переваги у повітрі.

Він додав, що для росіян це практично втрачений шматок. А далі вже буде рух на Крим.

Де розташована Тендрівська коса: дивіться на карті

3 серйозні точки на Донецькому фронті

Світан наголосив, що Покровський напрямок дуже важкий. Росіяни зменшили щільність військ на інших напрямках і зосередилися на Донеччині, зокрема, на Покровському напрямку.

Зараз є 3 серйозні точки: Очеретине – напрямок на Покровськ, Торецьк і Часів Яр,

– заявив Світан.

Ці 3 точки, зауважив він, зараз росіяни намагаються протискати переважно завдяки великій кількості особового складу.