Как определить ложь и можно ли обмануть полиграф: специалист поделилась секретами профессии

Полиграфолог-полицейская Юлия Волкова рассказала об особенностях своей работы. В частности, она рассказала, как работает полиграф.

Юлия сама из Мариуполя, там она проживала вместе со своей семьей. Однако в марте она уехала из оккупированного города. В настоящее время она работает в полиции Киевской области.

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Как работает полиграф

Волкова рассказала, как работает полиграф. Она заметила, что это реакции нашей кожи, дыхания, давления и т.д.

"Например, кожа очень хорошо реагирует на ложь. У каждого обычно это все индивидуально. Например, есть такое понятие "апноэ" – это остановка дыхания. У некоторых людей оно происходит во время лжи. Давление у кого-то во время лжи повышается, у кого-то снижается", – сказала Юлия.

По ее словам, для определения индивидуальных реакций человека перед основными блоками тестирования проводятся стимулирующие. Это блок по имени и фамилии, где Юлия просит человека соврать на его имя и фамилию. Тогда она уже видит, как реагирует организм на ложь.

"Следующий блок – противодействие полиграфной проверке: делал ли человек что-то, чтобы обмануть полиграф – например, принимал успокоительные, алкоголь или может наркотики какие-то. Алкоголь, например, может подавить реакции, они будут очень слабы – и я их не смогу отследить. Все препараты, которые влияют на наше поведение (алкоголь, успокаивающие или энергетические средства) и на наше психическое состояние мешают мне снимать реакцию", – отметила Юлия.

Полицейская отметила, что вообще нельзя проводить обследование на полиграфе, когда у человека есть психиатрическое заболевание. Не рекомендуется тестировать беременных женщин: из-за стресса и гормонального – их психическое состояние изменено, поэтому он не вписывается в устоявшиеся нормы.

Можно ли обмануть полиграф

Юлия подчеркнула, что полиграф обмануть нельзя. "Потому что полиграф – это металлическая коробочка. Она никого не ненавидит, не любит, не ставится предвзято. Если правильно проведено тестирование, если человек в нормальном состоянии, он здоров – полиграф обмануть нельзя", – отметила она.

Она подчеркнула, что даже если человек простудился и выпил какой-то "Нимесил" – его тестировать нельзя. Когда человек идет на полиграф, его предупреждают о том, что нельзя ничего принимать, добавила Юлия.