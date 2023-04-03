Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что эта встреча неинтересна никому, кроме них двоих. Об этом он рассказал 24 Канала. По его словам, Путин после того, как МКС в Гааге выдал ему ордер на арест, не может поехать в 123 страны мира, где его могут арестовать. И потому остается встречаться с Лукашенко.

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Имитация работы Путина

Он обратил внимание на то, что два человека, руководители России и Беларуси, находящиеся с одной стороны "окопов", будут договариваться о "перемирии" с третьей стороной – Украиной, которая не присутствует на этих переговорах.

Это просто дурдом, и для комментирования этого нужно скорей обращаться к психиатру. Мы не успеваем даже отсмеяться по поводу новых бессмысленных заявлений или поступков Путина и Лукашенко. Но западный мир к этому относится очень серьезно,

– подчеркнул Жирнов.

Он считает, что Путин и Лукашенко в последнее время говорят о ядерном оружии только потому, что это попадет в заголовки западных СМИ.

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По словам экс-сотрудника КГБ, то, что Путин делает каждый день – это имитация работы.

"Он плавает в бассейне, ходит в массажный салон. Его рассказы, что он работает до 2 часов ночи – это ложь. Лишь когда у него заканчивалась спортивная программа, он в час ночи приходил "в малый кабинет за малой нуждой" и читал там пару несколько документов", – уверен Сергей Жирнов.

Что предшествовало новой встрече Путина и Лукашенко