Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что эта встреча неинтересна никому, кроме них двоих. Об этом он рассказал 24 Канала. По его словам, Путин после того, как МКС в Гааге выдал ему ордер на арест, не может поехать в 123 страны мира, где его могут арестовать. И потому остается встречаться с Лукашенко.
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Имитация работы Путина
Он обратил внимание на то, что два человека, руководители России и Беларуси, находящиеся с одной стороны "окопов", будут договариваться о "перемирии" с третьей стороной – Украиной, которая не присутствует на этих переговорах.
Это просто дурдом, и для комментирования этого нужно скорей обращаться к психиатру. Мы не успеваем даже отсмеяться по поводу новых бессмысленных заявлений или поступков Путина и Лукашенко. Но западный мир к этому относится очень серьезно,
– подчеркнул Жирнов.
Он считает, что Путин и Лукашенко в последнее время говорят о ядерном оружии только потому, что это попадет в заголовки западных СМИ.
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По словам экс-сотрудника КГБ, то, что Путин делает каждый день – это имитация работы.
"Он плавает в бассейне, ходит в массажный салон. Его рассказы, что он работает до 2 часов ночи – это ложь. Лишь когда у него заканчивалась спортивная программа, он в час ночи приходил "в малый кабинет за малой нуждой" и читал там пару несколько документов", – уверен Сергей Жирнов.
Что предшествовало новой встрече Путина и Лукашенко
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к парламенту и народу Беларуси.
- В своей речи Лукащенко, в частности, призвал к "перемирию" в войне России против Украины. По его словам, Киев и Москва должны немедленно прекратить перебрасывание оружия и тяжелой техники и "срочно начать переговоры без предварительных условий".
- Также глава Беларуси подчеркнул, что контрнаступление ВСУ "сделает невозможным мирные переговоры" между Украиной и страной-агрессором.
- В Кремле мгновенно отреагировали на призыв Лукашенко и сообщили, что белорусский и российский диктаторы встретятся лично на следующей неделе. И Лукашенко сможет лично высказать своему коллеге собственные предложения по "перемирию" в войне России против Украины.