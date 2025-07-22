Об этом чиновница рассказала в комментарии hromadske, передает 24 Канал. Однако подобное количество обращений не указывает на отсутствие проблемы в армии.

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Что известно о сексуальных домогательствах в армии?

По словам Решетиловой, соответствующее количество обращений не означает, что проблемы не существует. Скорее всего, женщины, которым действительно грозит опасность, боятся сообщать об этом, "а другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих собратьев".

Чиновница также отметила, что ее задача – построить такую систему защиты для женщин в армии, чтобы случаи домогательств и сексуального насилия были невозможны.

А если такое и случалось, то женщины имели бы доверие к военному омбудсмену и были уверены в том, что их обезопасят. Это, кстати, касается и мужчин,

– говорит Решетилова.

Также она добавила, что важно не допустить "оговаривания и сведения счетов в такой чувствительной теме", поэтому каждый случай детально изучают и проводят проверки.

Напомним, накануне военнослужащая 155-й ОМБр Елизавета Марцинюк рассказала, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны своего собрата.

Женщина обратилась к офицеру по вопросам психологической поддержки, однако не получила должной реакции и услышала, что "сама виновата". Кроме того, на защитницу составили рапорт и вынесли выговор за якобы "грубое общение" с офицером.