Про це посадовиця розповіла в коментарі hromadske, передає 24 Канал. Однак подібна кількість звернень не вказує на відсутність проблеми у війську.

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Що відомо про сексуальні домагання у війську?

За словами Решетилової, відповідна кількість звернень не означає, що проблеми не існує. Найімовірніше, жінки, яким справді загрожує небезпека, бояться повідомляти про це, "а інші, на жаль, дозволяють собі маніпулювати й зводити наклеп на своїх побратимів".

Посадовиця також наголосила, що її завдання – побудувати таку систему захисту для жінок у війську, щоб випадки домагань і сексуального насилля були неможливими.

А якщо таке і траплялося, то жінки мали б довіру до військового омбудсмена і були впевнені у тому, що їх убезпечать. Це, до речі, стосується і чоловіків,

– каже Решетилова.

Також вона додала, що важливо не допустити "оббріхування і зведення рахунків у такій чутливій темі", тож кожен випадок детально вивчають та проводять перевірки.

Нагадаємо, напередодні військовослужбовиця 155-ї ОМБр Єлизавета Марцинюк розповіла, що неодноразово зазнавала домагань з боку свого побратима.

Жінка звернулась до офіцера з питань психологічної підтримки, однак не отримала належної реакції й почула, що "сама винна". Окрім того, на захисницю склали рапорт та винесли догану за нібито "грубе спілкування" з офіцером.