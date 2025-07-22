Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис військової 155-ї окремої механізованої бригади Єлизавети Марцинюк.

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Що відомо про домагання до військової?

Єлизавета Марцинюк, військовослужбовиця 155-ї ОМБр, повідомила, що неодноразово зазнавала домагань з боку свого побратима. За її словами, чоловік виявляв небажану наполегливість, торкався її, цілував та психологічно тиснув. Військова заявила, що звернулась до офіцера з питань психологічної підтримки, проте реакції не отримала.

Офіцер з ППП відмовився сприяти у відкритті розслідування, сказав: "Сама винна", – і взагалі до мене багато питань (до кривдника зате їх нема),

– написала Єлизавета.

Крім того, на жінку склали рапорт та винесли догану за нібито "грубе спілкування" з офіцером, хоча вона заздалегідь записала розмову.

"До речі, це вже не перший випадок домагань і романтично-сексуального тиску від цього пана", – додала Єлизавета.

Військовослужбовиця зазначила, що вже подала внутрішній рапорт і скаргу командиру. Також вона звернулася до поліції та до Уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Омбудсменка Ольга Решетилова у коментарі hromadske розповіла, що вже поспілкувалася з Єлизаветою Марцинюк. Після цієї розмови військовослужбовиця написала офіційне звернення.

Також Решетилова звернулася до міністра оборони з проханням провести перевірку заявлених фактів. Паралельно у самій бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.