Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение военной 155-й отдельной механизированной бригады Елизаветы Марцинюк.

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Что известно о домогательствах к военной?

Елизавета Марцинюк, военнослужащая 155-й ОМБр, сообщила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны своего побратима. По ее словам, мужчина проявлял нежелательную настойчивость, касался ее, целовал и психологически давил. Военная заявила, что обратилась к офицеру по вопросам психологической поддержки, однако реакции не получила.

Офицер с ППП отказался содействовать в открытии расследования, сказал: "Сама виновата", – и вообще ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет),

– написала Елизавета.

Кроме того, на женщину составили рапорт и вынесли выговор за якобы "грубое общение" с офицером, хотя она заранее записала разговор.

"Кстати, это уже не первый случай домогательств и романтически-сексуального давления от этого господина", – добавила Елизавета.

Военнослужащая отметила, что уже подала внутренний рапорт и жалобу командиру. Также она обратилась в полицию и к Уполномоченному президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Омбудсмен Ольга Решетилова в комментарии hromadske рассказала, что уже пообщалась с Елизаветой Марцинюк. После этого разговора военнослужащая написала официальное обращение.

Также Решетилова обратилась к министру обороны с просьбой провести проверку заявленных фактов. Параллельно в самой бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.