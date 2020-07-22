В Украине планируют начать борьбу на уровне закона с деструктивными религиозными организациями. Эта инициатива столкнулась с критикой из-за возможного нарушения права на свободу вероисповедания и одновременно нельзя забывать и об опасности так называемых "сект".

Сайт 24 канала разобрался, как сейчас на уровне закона регулируется деятельность религиозных организаций, почему люди идут в секты и как их вовремя оттуда "вернуть".

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Как регулируется деятельность сект в Украине и мире

Что известно о создании нового законопроекта?

Законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций (так называемые "секты") сейчас разрабатывает комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Речь идет о религиозных общинах, которые, по сути, работают как финансовые учреждения и мошенническими методами забирают у людей деньги.

Руководительница комитета, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в интервью hromadske назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием":

Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе, и с "черными нотариусами" (работает – 24), которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что тот в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали.

Есть ли сейчас в Украине законные рычаги для борьбы с сектами?

В украинском законодательстве термина "секта" нет. Однако о деятельности общественных объединений, в том числе религиозных, упомянуто, как и о возможном их запрете. В частности, если их практика сопряжена с причинением вреда здоровью людей или половым развратом – статья 181 Уголовного кодекса Украины. Однако, как рассказал сайту 24 канала адвокат Василий Мирошниченко, до судебного приговора пока не доведено ни одно такое дело.

Если же речь идет о материальных потерях, например, требовании от прихожан переписать на членов организации свое имущество или вносить значительные суммы денег, это также регулируется Уголовным кодексом, как преступление. Так, все еще продолжается уголовное дело против Сандея Аделаджа и финансовой компании "Кингз Кэпитал", так же ведется следствие против Владимира Мунтяна (всеукраинский духовный центр "Возрождение") и его сообщников из-за многочисленных злоупотреблений.

Мунтян называет себя "13 апостолом" / скриншот

Но, по словам юриста, суд может признать договор о передаче имущества незаконным – если человек сам осознает, что его обманули, и если мошенничество удастся доказать. Скажем, на основании показаний родных, что человек на тот момент не осознавал свои действия и не мог контролировать их.

Однако эксперт отмечает: виновность самых так называемых "духовных лидеров" в таких случаях доказать очень трудно. Так же как и вернуть отданные мошенникам деньги – схемы работают так, что средства просто "исчезают", часто – за рубежом.

Почему разработку законопроекта критикуют?

Ряд специалистов отмечает: сама идея неудачна, поскольку:

во-первых, ограничения могут нарушать Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях";

во-вторых, в законодательстве уже есть рычаги для борьбы с последствиями влияния деструктивных религиозных организаций – стоит только следить за их выполнением.

Так, эксперты Института религиозной свободы отмечают: в последний раз Верховная Рада сделала попытку бороться с так называемыми "сектами" 16 января 2014 года, когда были приняты печально известные "диктаторские законы". Там были положения о запрете экстремизма в деятельности религиозных организаций, что, как указывают специалисты, "создавало плодотворную почву для коррупции и произвола чиновников, ведь, по желанию, "сектой" или "экстремистами" можно было бы клеймить любую религиозную общину".

Кроме того, международные обязательства Украины, в частности в рамках Совета Европы и ОБСЕ, предусматривают отказ от инициатив, направленных на оценку вероучения или религиозной практики той или иной конфессии, если последние не вредят здоровью граждан.

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Юрист Василий Мирошниченко убежден, что на сегодня у нас нет необходимости вводить такие меры. В том числе и потому, что это связано с риском коррупции и злоупотреблений со стороны чиновников – привилегии могут получать определенные религиозные общины.

Нет у нас массовых самоубийств со стороны таких религиозных организаций, или какого-то всплеска... Есть определенные аферы, но все они охватываются действующим законодательством. Например, у нас запрещены "финансовые пирамиды" и если их создают под прикрытием религиозной организации, где люди вытаскивают деньги – это преступление,

– пояснил эксперт.

Какова ситуация за границей?

Существуют два наиболее распространенных подхода к ограничению деятельности деструктивных религиозных общин. В одних странах господствующая церковь является привилегированной, а все остальные объединения имеют более низкий статус или даже преследуются. Другие – более демократичные – не ограничивают деятельность религиозных организаций, если они прямо не нарушают закон.

Например, во Франции, после того как произошло массовое самоубийство членов одной из сект (в 1994 и 1995 годах), три подобные группировки запретили через суд и были созданы соответствующие подразделения, следящие за деятельностью религиозных группировок.

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В Германии есть перечень деструктивных сект и даже во время собеседований по приему на работу некоторые компании спрашивают, не принадлежит ли человек к одной из них. Граждан также информируют об объединениях, которые, например, требуют с прихожан деньги или пропагандируют насилие.

Тогда как в США только информируют об опасности определенных религиозных группировок, а люди сами решают – вступать в них или нет. Штаты, на уровне государства, не ограничивают деятельность никаких религиозных организаций, если их деятельность не угрожает жизни и здоровью людей. Если опасность есть, принимаются меры в рамках обычного уголовного законодательства.

Почему люди идут в секту и как распознать, что близкий – под влиянием?

Сектовед, профессор Киевской духовной академии Виктор Чернышев в комментарии сайту 24 канала объясняет: любая секта, с момента своего возникновения, сразу заявляет о себе, что они – спасители, только они знают истину в последней инстанции. Конечно, это – не так, хотя бы потому, что в мире существует более 10 тысяч различных сект, школ, религиозных течений и тому подобное.

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Деструктивные секты опасны в частности потому, что разрушают семьи. Если члены семьи не хотят разделять убеждения, то человека убеждают в том, что они – "враги", поэтому лучше уйти из дома. Ему могут найти пару из той же секты – так они "цементируют" своих обманутых адептов, пытаются втянуть туда же и детей.

Сами учения часто распространяют через различные буклеты, открытки, неформальные подходы, которые часто сначала даже не указывают на то, что это – религиозная организация. Например, курсы игры на гитаре, изучение английского языка, драмкружок и др. Однако человека постепенно втягивают "в орбиту" этого учения и, наконец, на каком-то этапе он ломается.

У нас в жизни сейчас очень большой дефицит тепла. И вот это ошибочное "брат, Иисус любит тебя" (отсылка к призывам одной из религиозных организаций – 24) – как же человеку хочется, чтобы кто-то его любил! А тут, оказывается, что "Иисус" – это члены этой "секты". И человек уже принимает какие-то обязательства по отношению к этой организации,

– пояснил Виктор Чернышев.

А следующим этапом, добавляет он, как правило, является то, что лицо, в состоянии измененного сознания, будет переписывать на организацию свое жилье, другое имущество, отдавать деньги, пытаться втянуть туда детей и так далее.

Психолог Ольга Яковлева в комментарии сайту 24 канала отметила, что, как правило, часто человек таким образом ищет выход из какой-то ситуации, которая происходит в его жизни. Это может быть недоразумение со стороны родных, употребление определенных веществ и желание найти спасение, молодых людей может также побудить агрессия по отношению к родителям и желание доказать, что "я сам смогу".

Когда там, куда человек идет, его поддерживают, говорят: ты – свободный, ты – взрослый, у нас хорошо, может будет такое внушение даже. Часто люди, особенно подростки, начинают осознавать себя причастными к какому-то величию, действу, которое не понимают родные, и это заставляет их попадать под эти манипуляции,

– рассказывает эксперт.

Психолог добавляет: когда в семье не было понимания и диалога между ее членами, то очень трудно вовремя заметить эти изменения, которые могут свидетельствовать о том, что кто-то из близких находится под влиянием. Стоит обратить внимание, когда человек:

избегает общих разговоров и ответов на вопросы;

начинает исчезать из дома без объяснения;

ведет сомнительные телефонные разговоры;

резко меняется его поведение в целом;

кардинально меняет стиль одежды, прическу (часто – неуместные для возраста).

Как действовать родным?

Прежде всего нужно четко осознавать, что происходит. Потому что очень часто родные вместо того, чтобы вести диалог, наоборот, провоцируют то, что человек начинает закрываться и избегать разговоров.

Здесь может помочь психолог. Однако важно, чтобы сеансы посещали все члены семьи – все стороны сложившейся ситуации услышат нейтральное мнение того, кто просто положительно настроен и не поддерживает точку зрения только одной стороны.

Дело в том, что и родители не являются святыми – они часто ошибаются и именно своим категорическим отношением к подростку загоняют его в то неповиновение... Вы называете это "секта", я называю – "конфессия". Потому что моя категоричность может мешать в таких случаях,

– говорит Ольга Яковлева.

Виктор Чернышев в свою очередь отмечает, что стоит создавать реабилитационные центры, куда будут входить психологи, юристы, священнослужители. Потому что вывод из секты – это комплекс мероприятий и длительная работа. Есть определенный алгоритм привлечения к религиозной организации, человек этот путь проходит. Соответственно, выводить его нужно тоже постепенно и так, чтобы он через некоторое время не вернулся назад.

Такие центры, в основном бесплатные, в Украине есть. Однако их – совсем мало, большинство оснащены при монастырях и церквях.

Однако самая большая проблема здесь заключается в том, что люди, которые находятся под влиянием "духовных лидеров", часто сами не желают что-то менять – за помощью обращаются их родные. С близкими также нужно работать, но отдаленно ситуацию не решить. Разговаривать лично – крайне важно. И делать это нужно вовремя, пока человека окончательно не потерян.