В Україні планують розпочати боротьбу на рівні закону з деструктивними релігійними організаціями. Ця ініціатива зіштовхнулася з критикою через можливе порушення права на свободу віросповідання та, водночас, не можна забувати і про небезпеку так званих "сект".

Сайт 24 каналу розібрався, як зараз на рівні закону регулюється діяльність релігійних організацій, чому люди ідуть до сект і як їх вчасно звідти "повернути".

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Як регулюється діяльність сект в Україні та світі

Що відомо про створення нового законопроєкту?

Законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так звані "секти") наразі розробляє комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Йдеться про релігійні громади, що, по суті, працюють як фінансові установи і шахрайськими методами забирають у людей гроші.

Очільниця комітету, депутатка від "Слуги Народу" Галина Третьякова в інтерв'ю hromadske назвала такі організації "цілою системою з нейролінгвістичним програмуванням":

Така проблема є, коли під релігійною установою ховається фінансова установа, яка, в тому числі, і з "чорними нотаріусами" (працює, – 24), яка хоче забрати у людини її майно, користуючись тим, що та в біді. Програмуванням починають робити все, щоб вона в цю організацію принесла кошти. Потрібно, щоб ми їм протидіяли.

Чи є наразі в Україні законні важелі для боротьби з сектами?

В українському законодавстві терміну "секта" немає. Однак про діяльність громадських об'єднань, зокрема релігійних, згадано, як і про можливу їх заборону. Зокрема, якщо їхня практика поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою – стаття 181 Кримінального кодексу України. Проте, як розповів сайту 24 каналу адвокат Василь Мірошниченко, до судового вироку поки що не доведено жодної такої справи.

Якщо ж ідеться про матеріальні втрати, наприклад, вимагання від прихожан переписати на членів організації своє майно чи вносити значні суми грошей, це також регулюється Кримінальним кодексом, як злочин. Так, все ще триває кримінальна справа проти Сандея Аделаджа і фінансової компанії "Кінгз Кепітал", так само ведеться слідство проти Володимира Мунтяна (всеукраїнський духовний центр "Відродження") та його спільників через численні зловживання.



Мунтян називає себе "13 апостолом" / скріншот

І, за словами юриста, суд може визнати договір про передачу майна незаконним – якщо людина сама усвідомлює, що її ошукали, і якщо шахрайство вдасться довести. Скажімо, на підставі свідчень рідних, що особа на той момент не усвідомлювала свої дії і не могла керувати ними.



Однак експерт зазначає: винуватість самих так званих "духовних лідерів" у таких випадках довести дуже важко. Так само як і повернути віддані шахраям гроші – схеми працюють так, що кошти просто "зникають", часто – за кордоном.

Чому розробку законопроєкту критикують?

Низка фахівців наголошують: сама ідея не є вдалою, оскільки:

по-перше, обмеження можуть порушувати Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації";

по-друге, у законодавстві уже є важелі для боротьби з наслідками впливу деструктивних релігійних організацій – варто лише слідкувати за їх виконанням.

Так, експерти Інституту релігійної свободи зазначають: востаннє Верховна Рада здійснила спробу боротися з так званими "сектами" 16 січня 2014 року, коли були прийняті сумнозвісні "диктаторські закони". Там були положення про заборону екстремізму в діяльності релігійних організацій, що, як вказують фахівці, "створювало плідний ґрунт для корупції та свавілля урядовців, адже, за бажанням, "сектою" чи "екстремістами" можна було б таврувати будь-яку релігійну спільноту".

Крім того, міжнародні зобов'язання України, зокрема в рамках Ради Європи та ОБСЄ, передбачають відмову від ініціатив, які спрямовані на оцінку віровчення чи релігійної практики тієї чи іншої конфесії, якщо останні не шкодять здоров'ю громадян.

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Юрист Василь Мірошниченко також переконаний, що на сьогодні у нас немає потреби вводити такі заходи. Зокрема й тому, що це пов'язано з ризиком корупції та зловживань з боку чиновників – привілеї можуть отримувати певні релігійні громади.

Немає у нас масових самогубств з боку таких релігійних організацій, чи якогось сплеску... Є певні афери, але всі вони охоплюються чинним законодавством. Наприклад, у нас заборонено "фінансові піраміди" і якщо їх створюють під прикриттям релігійної організації, де з людей витягують гроші – це злочин,

– пояснив експерт.

Яка ситуація за кордоном?

Існують два найбільш поширені підходи до обмеження діяльності деструктивних релігійних громад. В одних країнах панівна церква є привілейованою, а всі інші об'єднання мають нижчий статус або навіть переслідуються. Інші – більш демократичні – не обмежують діяльність релігійних організацій, якщо вони прямо не порушують закон.

Наприклад, у Франції, після того як сталося масове самогубство членів однієї з сект (у 1994 та 1995 роках), три подібні угрупування заборонили через суд і було створено відповідні підрозділи, що слідкують за діяльністю релігійних угрупувань.



"Орден храму сонця" практикував масові самогубства, загинуло 77 його адептів / кадр з фільму

У Німеччині є перелік деструктивних сект і навіть під час співбесід з прийому на роботу деякі компанії запитують, чи не належить людина до однієї з них. Громадян також інформують про об'єднання, які, наприклад, вимагають з прихожан гроші чи пропагують насилля.

Тоді як у США лише інформують про небезпеку певних релігійних угрупувань, а люди самі вирішують – вступати до них чи ні. Штати, на рівні держави, не обмежують діяльність жодних релігійних організацій, якщо їхня діяльність не загрожує життю і здоров'ю людей. Якщо небезпека є, вживаються заходи у рамках звичайного кримінального законодавства.

Чому люди йдуть у секту і як розпізнати, що близький – під впливом?

Сектознавець, професор Київської духовної академії Віктор Чернишов у коментарі сайту 24 каналу пояснює: будь-яка секта, з моменту свого виникнення, відразу заявляє про себе, що вони – рятівники, лише вони знають істину в останній інстанції. Звісно, це – не так, хоча б тому, що у світі існує понад 10 тисяч різних сект, шкіл, релігійних течій тощо.

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Деструктивні секти є небезпечними зокрема тому, що руйнують родини. Якщо члени сім'ї не хочуть розділяти переконання, то людину переконують в тому, що вони – "вороги", тому краще йти з дому. Їй можуть знайти пару з тієї ж секти – так вони "цементують" своїх ошуканих адептів, намагаються втягнути туди ж і дітей.

Самі вчення часто розповсюджують через різні буклети, листівки, неформальні підходи, які часто спочатку навіть не вказують на те, що це – релігійна організація. Наприклад, курси гри на гітарі, вивчення англійської мови, драмгурток тощо. Однак людину поступово втягують "в орбіту" цього вчення і, зрештою, на якомусь етапі вона ламається.

У нас у житті зараз дуже великий дефіцит тепла. І ось це помилкове "брате, Ісус любить тебе" (відсилка до закликів однієї з релігійних організацій, – 24) – як же людині хочеться, щоб хтось її любив! А тут, виявляється, що "Ісус" – це члени цієї "секти". І людина уже приймає якісь зобов'язання по відношенню до цієї організації,

– пояснив Віктор Чернишов.

А наступним етапом, додає він, зазвичай, є те, що особа, у стані зміненої свідомості, буде переписувати на організацію своє житло, інше майно, віддавати гроші, намагатися втягнути туди дітей тощо.

Психологиня Ольга Яковлева у коментарі сайту 24 каналу зазначила, що, як правило, часто людина таким чином шукає вихід з якоїсь ситуації, яка відбувається в її житті. Це може бути непорозуміння з боку рідних, вживання певних речовин і бажання знайти порятунок, молодих людей може також спонукати агресія по відношенню до батьків і бажання довести, що "я сам зможу".

Коли там, куди людина йде, її підтримують, розповідають: ти – вільна, ти – доросла, у нас добре, може буде таке навіювання навіть. Часто люди, особливо підлітки, починають усвідомлювати себе причетними до якоїсь величі, дійства, яке не розуміють рідні, і це змушує їх потрапляти під ці маніпуляції,

– розповідає експертка.

Психологиня додає: коли в родині не було розуміння і діалогу між її членами, то дуже важко вчасно помітити ці зміни, які можуть свідчити про те, що хтось із близьких перебуває під впливом. Варто звернути увагу, коли людина:

уникає спільних розмов та відповідей на питання;

починає зникати з дому без пояснення;

веде сумнівні телефонні розмови;

різко змінюється її поведінка в цілому;

кардинально змінює стиль одягу, зачіску (часто – недоречні для віку).

Як діяти рідним?

Передусім потрібно чітко усвідомлювати, що відбувається. Тому що дуже часто рідні замість того, щоб вести діалог, навпаки, провокують те, що людина починає закриватися і уникати розмов.

Тут може допомогти психолог. Однак важливо, щоб сеанси відвідували усі члени родини – всі сторони ситуації, що склалася, почують нейтральну думку того, хто просто позитивно налаштований і не підтримує точку зору тільки однієї сторони.

Справа в тому, що і батьки не є святими – вони часто помиляються і саме своїм категоричним ставленням до підлітка заганяють його в ту непокору… Ви називаєте це "секта", я називаю – "конфесія". Тому що моя категоричність може заважати у таких випадках,

– говорить Ольга Яковлева.

Віктор Чернишов своєю чергою зазначає, що варто створювати реабілітаційні центри, куди будуть входити психологи, юристи, священнослужителі. Тому що вивід із секти – це комплекс заходів і тривала робота. Є певний алгоритм залучення до релігійної організації, людина цей шлях проходить. Відповідно, виводити її потрібно теж поступово і так, щоб вона через певний час не повернулася назад.

Такі центри, здебільшого безкоштовні, в Україні є. Однак їх – зовсім мало, більшість облаштовані при монастирях та церквах.

Проте найбільша проблема тут полягає у тому, що люди, які перебувають під впливом "духовних лідерів", часто самі не бажають щось змінювати – за допомогою звертаються їхні рідні. З близькими також потрібно працювати, але віддалено ситуацію не вирішити. Розмовляти особисто – вкрай важливо. І робити це потрібно вчасно, поки людину остаточно не втрачено.