20 таємних спілок, які справді існують

Різноманітні "теорії змови" та міркування про таємні союзи – від "жидомасонів" та "світового уряду" й аж до "прибульців з планети Нібіру", є улюбленою темою для "кухонних політологів" всіх часів та народів.

Свого часу над цим жорстко пожартував герой славетної кінострічки "Кабаре" Боба Фосса, створеної за мотивами так званих "берлінських романів" Кристофера Ішервуда: коли йому вчергове стали розповідати про "таємну міжнародну єврейську змову", він заявив, що "у світі беззаперечно існує одна таємна змова – це змова ідіотів. І ви – її учасники".

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Тим не менш, таємні товариства, ордени та інші спілки справді існували в світі протягом всієї історії. Більш того – деякі з них дожили до наших днів, а деякі були засновані вже в нашій з вами сучасності. Що ж це за об'єднання та чим вони займаються? Ми вирішили зробити підбірку із двадцяти найвідоміших із них – хоча, слід зазначити, саме визначення "відомі таємні спілки" звучить просто парадоксально. Втім, навіть, якщо світові відомо про їх існування – більш про них майже нічого не відомо: ні – хто є їх членами, ані – чим вони насправді займаються. Тож таємничість все ж таки присутня...

Череп та кістки

Заснована в 1832 році, спілка зі зловісною назвою Skull & Bones ("Череп та кістки") є таємним студентсько-викладацьким об'єднанням знаменитого Йєльського університету. Протягом майже двохсот років вона випустила зі своїх лав у світ кількох президентів та верховних суддів США, а також численних багатіїв – фінансистів та промисловців. За даними британського видання Independent, ця таємнича спілка щороку приймає рівно 15 студентів, яким інші Bonesmen – тобто, "кістяки" (так називають себе члени цього угрупування") гарантують пожиттєву стабільність та підтримку, якщо вони здужать пройти церемонію прийняття.

Вільні каменярі

Так-так, йдеться про тих самих славетних масонів. Спілка, заснована в XIV столітті, веде свою історію від кількох простих купців, які заснували просвітницьку організацію, аби полегшити своїм неписьменним колегам-торговцям комунікацію та організувати взаємну підтримку. Пізніше ця простісінька "спілка взаємодопомоги" обсілася містикою та таємничістю, масони почали стверджувати, що вони – не більш і не менш, ніж повелителі цього світу й звуться "каменярами" тому, що, мовляв, кріплять його основи. Протягом своєї більш ніж 500-річної історії масони мали в своїх лавах багатьох славетних людей – таких, як Джордж Вашингтон або Вольфганг Амадей Моцарт.

Більдербергська група

Ця таємна спілка – улюблений герой багатьох сучасних "теорій змов". Її, насправді, важко нині назвати таємною: відомо, що вона існує й відомо, що вона діє – невідомо лише, що саме вона робить. Заснована, аби підтримувати вільний ринок та капіталізм на Заході, Більдербергська група зібрала елітних політиків, промисловців та вчених з США та Європи. Кожного року вони таємно зустрічаються разом в невідомому місці, аби обговорити свої секретні справи. Через те, що до членів цієї спілки належить багато славетних діячів, вона викликала до себе недовіру. "Теоретики змови" стверджують, що члени цієї групи намагаються правити світом. Незважаючи на таємничість місць, де зустрічаються ці люди, там чомусь постійно опиняються сотні протестуючих демонстрантів. Вони не знають, чим саме займається Більдербергська група, але про всяк випадок протестують проти її занять.

Орден Східної Зірки

Орден Східної Зірки – найбільша з існуючих таємних спілок світу, куди мають рівний доступ як чоловіки, так і жінки. Він був заснований в 1850 році бостонським адвокатом Бобом Моррісом, який раніш належав до масонів. Штаб-квартира Ордену розміщена в Вашингтоні, а локальні представництва можна знайти по всьому світі.

Клуб 33

Цей клуб був заснований ніким іншим, як славетним американським аніматором Волтом Діснеєм, причому з цілком конкретним завданням: об'єднати багатих спонсорів, шанувальників діснеєвських мультиків. Нині Клуб 33 має свої відділення в кожному Діснейленді – від Disney World в американському штаті Орландо й аж до Діснейленду в китайському Шанхаї. Вступити в клуб можна лише, отримавши офіційне запрошення та сплативши внесок, сума якого коливається від 25 до 100 тисяч доларів США. Окрім того, члени клубу сплачують щорічні членські внески – від 12,5 до 30 тисяч доларів, в залежності від ступеня свого членства. Яка членам клубу з того користь – знають лише вони самі.

Орден Дев'яти Ангелів

Ця таємна спілка була заснована у Великій Британії місцевими нацистами, причому не просто нацистами, а послідовниками так званого "окультного нацизму". Члени цієї групи часто-густо очолюють відомі нацистські угрупування в Європі й заохочують своїх однодумців до терактів. Ходять чутки, що прийняття до цього ордену пов'язане з людськими жертвами.

Ку-клукс-клан

Найвідоміше біле расистське угрупування Америки було засноване в 1866 році в якості неофіційної парамілітарної групи тодішнім сегрегаціоністським урядом американського Півдня. Воно існує ще й досі – з усіма зовнішніми атрибутами: білими колпаками, палаючими хрестами та анонімністю членів.

Ілюмінаті

Разом із масонами, ілюмінати вже більш ніж дві сотні років уособлюють найстрашніші нічні кошмари любителів "теорій змов". Цей орден було засновано 1 травня 1776 року в темному лісі неподалік від німецького міста Інгольштадт. Йому приписують багато історичних подій: від Великої Французької революції до вбивства Кеннеді. Своєю відродженою в наші часи популярністю ілюмінати завдячують всесвітньо відомому роману Дена Брауна, який так і називається – "Ілюмінаті". Інший автор, Роберт Хауелз, який витратив двадцять років свого життя на вивчення цієї таємної спілки, стверджує, що вона й справді існує й досі, а ще – що є всі підстави, аби її боятися.

Богемний Гай

В липні кожного року деякі з найбагатших та найвпливовіших людей нинішньої світової спільноти зустрічаються десь в Каліфорнії, на кемпінговому майданчику площею у 2,7 тис. квадратних метрів, аби два тижні поспіль напиватися в хлам, вести супертаємні балачки та молитися деревам. Таке собі об'єднання хіппі-багатіїв, яке має в своїх лавах багато знаменитостей, від президентів до поп-зірок. Головне правило "Богемного Гаю" – під час цих зустрічей не розмовляти ні про бізнес, ні про політику, ані про суспільні справи.

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Спілка Семи

Ніхто не знає, коли саме була заснована в університеті Вірджинії так звана Seven Society (Спілка Семи), але відомо, що вона існує досі. Це підтверджує сам університет, видаючи офіційні подяки членам цієї організації за щедрі пожертви. Подяки ці адресовані самій лише спілці, вони не містять жодного імені – тому що члени Спілки Семи приховують своє членство в цій організації до самої смерті. Коли ж вони помирають, то через сім хвилин після того, як труну опустять в могилу та засиплють землею, сім разів звучить дзвін – кожні сім секунд, сім хвилин поспіль, причому кожен сьомий звук являє собою дисгармонію до перших шести. Лише таким чином можна зрозуміти, що небіжчик був членом Спілки Семи.

Кембриджські апостоли

Ця таємна спілка з'явилася в Кембриджському університеті, у Великій Британії. Заснував її в 1820 році такий собі Джордж Томлінсон, який хотів створити клуб для дебатів інтелектуалів. Аби стати членом спілки, кандидат має скласти таємну присягу, після чого його ім'я буде записане в старовинну книгу в шкіряній палітурці, яка містить в собі імена всіх членів клубу з самого початку його існування.

Спілка Мертвяків

Заснована в 1957 році, Спілка Мертвяків (Cadaver Society) являє собою таємну групу студентів двох університетів – Вашингтонського та університету Лі в Вірджинії. Вони вважаються благодійниками та, за чутками, пожертвували, наприклад, в 1988 році 150 тисяч доларів, аби відремонтувати університетську будівлю студентських спілок. Ходять також чутки, що з цієї будівлі з тієї пори веде назовні таємний підземний тунель, по якому члени спілки вночі виходять на територію кампуса та малюють на стінах будинків літеру С.

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Орден Упиря

Цей чисто чоловічий орден було засновано студентами університету Північної Кароліни в 1889 році. Його члени збираються в страшному замку з привидами, збудованому в університетському кампусі. Членами Order of Gimghoul можуть стати лише студенти та викладачі університету чоловічої статі, якщо їх запросять вже дійсні члени. Засновником ордену був викладач університету, професор Едвард Рей Мартін, який "здвинувся" на легендах про короля Артура та його лицарів.

Буллінгдонський клуб

Членами цієї славетної елітної спілки є такі відомі британські політики, як Девід Кемерон, Джордж Осборн та нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Вона була заснована в 1780 році в Оксфордському університеті як мисливський та крикетний клуби, але через велику кількість "сильних світу цього" в своїх лавах її почали підозрювати в тому, що вона являє собою "таємний уряд" Сполученого Королівства.

Орден друїдів

Певно, найвідкритіша з таємних спілок світу. Вона була заснована в Великій Британії в 1781 році й до цього дня проповідує друїдську віру в лісових богів та сили природи. Починаючи з 1792 року й до наших днів, ця релігійна секта щороку вшановує восени Самайн – день осіннього рівнодіння, в Лондоні, на пагорбі Primrose Hill.

Клуб "Зодіак"

Історія цього нью-йоркського клубу нараховує більш ніж 150 років. Він являє собою таємну спілку... кулінарів. Так-так, це – анонімні кулінари, але не прості кулінари. 12 найбагатших та найвпливовіших персон світу щороку збираються на Манхеттені, аби почастувати один одного різноманітними наїдками власного приготування. Цей клуб – певно, найтаємніший в світі: за межами Манхеттену про нього взагалі практично ніхто не знає.

Міжнародний орден Святого Губерта

Ця таємна спілка, названа на честь католицького святого Губерта, була заснована австрійським графом Антоном фон Шпроком в 1695 році в якості мисливського клубу для найблагородніших дворян австро-угорської монархії. Під час Другої Світової війни Гітлер персонально видав наказ про скасування ордену, але після її закінчення він швидко відродився, а в 1960 році було засновано навіть його американську філію, яка існує досі.

Порселліан-Клуб

Слово "порселліан" зовсім не означає "порцелян", як можна подумати. Насправді, клуб, заснований в 1790 році в Гарварді виключно для чоловіків, дістав свою назву через те, що перше його засідання відбулося в шинку, де учасникам подали смажену свинину – латинською мовою "porcellian". Членами цього клубу були такі знаменитості, як президент США Теодор Рузвельт, суддя Верховного Суду Сполучених Штатів Олівер Венделл Холмс та брати Вінклвосс, співзасновники Facebook. На сьогодні, клуб порушив свою таємничість: зроблено це було в 2016 році відкритою відмовою приймати до своїх лав жінок.

Opus Dei

Таємна спецслужба католицької церкви з назвою "Справа Господня" довгий час вважалася нікому невідомою. Її існування "відкрив світові" той же Ден Браун, який написав роман про ілюмінатів. Його книга "Сакрілег" ("Блюзнірство" українською) зробила цей орден скандально відомим. Засновано його було в Іспанії, в 1928 році. Наразі Opus Dei має відділення в 66 країнах світу.

Тристороння комісія

Найновітніша з таємних спілок світу, Trilateral Commission була заснована Девідом Рокфеллером в 1973 році. Наймогутніші персони західних країн зустрічаються поміж собою раз на два роки, аби узгодити між собою свої плани та наміри. Насправді, ця комісія не є таємною: відомі й її члени, відомі й її цілі... але незрозуміла, багатозначна назва та той факт, що до неї належать найвпливовіші люди світу, призвів до виникнення численних "теорій змови", пов'язаних з нею.

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